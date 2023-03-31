Самарские школьники посетили с экскурсией офис IT-компании

Участниками экскурсии стали 20 учеников 7-9 классов / Фото: Единая Россия

Активисты партпроекта «Цифровая Россия» устроили очередную экскурсию для самарских школьников. Ученики 7-9 классов посетили офис компании «Открытый код», где создают программные продукты мирового класса. В мероприятии приняли участие 20 ребят, которые намерены связать свое будущее с IT-сферой.

Школьники смогли пообщаться с молодыми специалистами и узнали, с чего стоит начать свое продвижение в области информационных технологий. Часть ребят хотят заняться созданием новых программ в сфере медицины, экономики, транспортной системы и игровой индустрии. Другие нацелены на профессии, связанные с кибербезопасностью.

В рамках экскурсии подростки попали в самое сердце IT-компании. Они увидели защищенные серверы с терабайтами информации. Там ребята узнали, как шифруется информация и что делать, чтобы с данными ничего не случилось. В завершение мероприятия будущие программисты получили подарки и приглашения на открытие технического центра компании с перспективными разработками.

- Нам есть, что рассказать детям, и мы можем поделиться опытом. Наши специалисты готовы к диалогу с подрастающим поколением, - отметил координатор партпроекта «Единой России» в Самарской области, управляющий компанией «Открытый код» Олег Сурнин.

Напомним, «Цифровая Россия» направлена на поддержку и развитие отечественных цифровых сервисов и IT-компаний, а также на обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей. Темы информационной безопасности и «цифровой гигиены» отражены в народной программе партии.

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