Из Самарской области выдворили 219 мигрантов

Завершен первый этап мероприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов провели мероприятие «Нелегальный мигрант». Первый этап длился с 14 по 22 марта 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, полицейские пресекли 814 административных нарушений в сфере миграционного законодательства. Специалисты отмечают, что миграционная обстановка находится под контролем полиции. Также на одной из свалок региона задержали 4 иностранных граждан, которые проводили незаконную работу.

Помимо этого, правоохранители установили 228 лиц, уклонившихся от своевременного выезда с территории страны. В отношении них принято 219 решений о выдворении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал