Самарец вытащил из Волги полутораметрового речного монстра

Мужчина выловил огромного сома в районе поселка Гранный / Фото: Сергей Астахов / vk.com

В Самарской области раньше обычного начался весенний рыболовный сезон. Любители посидеть с удочкой уже вовсю делятся в соцсетях своими трофеями. К примеру, на днях один их местных жителей похвастался, что выловил огромного речного монстра — полутораметрового сома.

— Рыбачил на лодке в поселке Гранном. Взял шикарный трофей. Полчаса вываживания, и сом длиной 1,5 метра на борту. Сработали крупная приманка и точная подача. Скоро уровень воды в Волге пойдет чуть на прибыль, и клыкастый станет активнее и большом количестве, — написал на своей странице рыбак Сергей Астахов.

На какой вес потянула рыбина, самарец не рассказал. Дальнейшая судьба трофея тоже неизвестна.

Напомним, ранее из Волги выловили сома, длина которого составила около двух метров. Счастливчик, которому удалось поймать царь-рыбу, сравнил ее с подводной лодкой.

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