В Самарской области открылся одиннадцатый центр «Мой бизнес»

В регионе открыли еще один центр "Мой бизнес"

В городе Жигулевск Самарской области открыли одиннадцатый центр региональной сети «Мой бизнес». В торжественном мероприятие принял участие министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

В губернии продолжают реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Символический старт работе центра дали глава Жигулевска Илья Сухих, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Эдуард Харченко, а также председатель самарского регионального отделения «Опоры России» Ирина Титова.

Теперь предприниматели Жигулевска смогут получить широкий перечень услуг. Горожане смогут обратиться за консультациями по различным вопросам. Для бизнеса создан комфортный офис, который принимает заявки по получению мер поддержки и льготный аренды.

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