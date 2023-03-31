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НовостиПроисшествия31 марта 2023 8:55

В Самарской области из-за обгона произошла серьезная авария

Пострадала 38-летняя женщина
Алена ПРОВКИНА
Пострадавшую доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноярском районе Самарской области произошла серьезная авария. Пожилой водитель пытался обогнать легковушку.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, аварию зафиксировали 30 марта в 13:40. Водитель иномарки ехал по дороге «Казань – Буинск – Ульяновск» в сторону города Самара. 63-летний мужчина нарушил правила движения и пытался обогнать отечественную легковушку.

В результате обгона произошла авария. Из-за столкновения пострадала 38-летняя женщина-пассажир «Лада 21900». Ее доставили в медицинское учреждение.

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