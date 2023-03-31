В Самаре проходят консультационные встречи перед ремонтом путепровода на ул. Земеца

Ремонтные работы на объекте стартуют в ближайшее время Фото: администрация Самары

В Самаре в ближайшее время стартует ремонт путепровода «139-й километр», проходящего через улицу Земеца. В связи с этим в городе проходят консультационные встречи, участники которых решают, как снизить неудобства для граждан и заводчан в период работ. Информацию сообщили в мэрии.

На одной из встреч был рассмотрен вопрос обустройства пешеходной дорожки по грунтовому участку вдоль ж/д дороги, по которой можно будет кратчайшим путем выйти к объектам промышленности. Об этом ранее просили работники завода.

– Для решения вопроса нужно заручиться согласием Куйбышевской железной дороги. Если ответ будет положительным, организуем отсыпку асфальтогранулятом, чтобы не было колеи. Также при необходимости подготовим и другие подходы, – рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Не исключено, что пешеходный путь также будет организован между Юнгородком и Костромским переулком – это вопрос тоже находится в проработке.

– Во время ремонта будет использоваться трамвайное кольцо не в районе Костромского переулка, а на Юнгородке. Туда горожане смогут добраться пешим ходом. Но по пути на тротуар выходит рыночная зона. Нужно, чтобы торговые палатки не мешали людям свободно перемещаться, – пояснил Владимир Василенко.

Напомним, из-за ремонтных работ автобусы и трамваи пустят в объезд.

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