Жителей Самарской области пригласили принять участие в программе ко Дню детской книги

Самарцы смогут послушать аудиоэкскурсии. Фото: Музей Победы

Жителей Самарской области пригласили принять участие в онлайн-программе ко Дню детской книги. Ребята смогут послушать аудиосказки и посмотреть кинопоказ.

По информации Музея Победы, 2 апреля 2023 года пользователи смогут получить доступ к программе. Ребята смогут послушать рассказы об экспонатах, выставках и событиях истории нашей страны. Детям представят порядка 10 постановок, которые озвучили экскурсоводы Музея Победы.

Дети смогут узнать об истории танка Т-60, получившего название «Малютка», а также слушатели узнают о создании танка и сбора средств на строительство машин детьми в 1941 году.

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