В Самаре волонтеров обучают основам оказания первой медицинской помощи

Волонтеров учат ухаживать за ранеными и пострадавшими, оказывать им помощь / Фото: Единая Россия

В Самаре волонтеров продолжают обучать азам первой медицинской помощи. Занятия для них проводят студенты и преподаватели медколледжа имени Нины Ляпиной. Инициатором курсов сестринского дела стала партия «Единая Россия».

Участников программы учат ухаживать за ранеными и пострадавшими, оказывать им первую помощь, обеспечивать личную гигиену. Также им рассказывают, как мониторить состояние пациентов, обеспечивать санитарное содержание помещений и оборудования. Знакомят с основами транспортировки больных и с обязанностями младшего медперсонала. После прохождения курсов каждый получит сертификат.

Обучение рассчитано как на волонтеров, так и на тех, кто только хочет попробовать себя в этой роли. Сейчас участие в программе принимают около 40 человек. Как отмечают организаторы, количество желающих постоянно прибавляется.

Напомним, «Единая Россия» и Общество специалистов медицинского образования запустили программу обучения в ноябре 2022 года. Она функционирует на площадке высшей партийной школы. Курсы включают в себя теоретическую и практическую части. Первую все желающие могут пройти на сайте.

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