В Самаре снизился спрос на квартиры-студии

Спрос на студии снизился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за год снизился спрос на квартиры-студии. Аналитики подвели итоги для рынка первичной недвижимости.

По информации «Авито Недвижимость», спрос на студии снизился на 45,3%. Помимо этого, объем предложений за год уменьшился на 4,2%, но цены никак не изменились. Эксперты проанализировали ситуации на рынке по всей стране, больше всего выставленных студий на продажу оказалось в Новосибирске +256%.

Исследование также показало, что спрос на студии в новостройках вырос только в Казани, Волгограде и Екатеринбурге. Во всех остальных городах-миллионниках наблюдается отрицательная динамика.

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