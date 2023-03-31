Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в апреле 2023 года

Обильных осадков в регионе не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какую погоду стоит ждать жителям Самарской области в апреле 2023 года. Информацию озвучили в Приволжском УГМС.

– Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах 7,3-9,6 градусов. Это на 1,1-1,3 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, – поделились специалисты.

Согласно прогнозу, 1 апреля 2023 года в Самарской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха составит 7-12 градусов. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут 6-11 метров в секунду, местами – 15 метров в секунду.

В воскресенье, 2 апреля 2023 года, воздух прогреется до 15 градусов. Осадков не будет. Аналогичная погода ожидается в следующие дни. А 4 апреля столбик термометра поднимется до 18 градусов.

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