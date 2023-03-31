В Самарской области усилят контроль на дорогах с 31 марта по 2 апреля 2023 года

В регионе пройдут рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов проведут направленные рейдовые мероприятия с 31 марта по 2 апреля 2023 года. Инспекторы усилят контроль.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, с приближением выходных дней дорожные полицейские усилят режим несения службы. Особое внимание планируют уделить водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Отказ от медицинского освидетельствования грозит автомобилистам штрафом.

При повторном задержании водителей могут привлечь к уголовной ответственности. Сумма штрафа при этом составит от 200 до 300 тысяч рублей.

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