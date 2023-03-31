Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 10:20

В Самарской области усилят контроль на дорогах с 31 марта по 2 апреля 2023 года

Инспекторы проведут рейдовые мероприятия
Алена ПРОВКИНА
В регионе пройдут рейды

В регионе пройдут рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов проведут направленные рейдовые мероприятия с 31 марта по 2 апреля 2023 года. Инспекторы усилят контроль.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, с приближением выходных дней дорожные полицейские усилят режим несения службы. Особое внимание планируют уделить водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Отказ от медицинского освидетельствования грозит автомобилистам штрафом.

При повторном задержании водителей могут привлечь к уголовной ответственности. Сумма штрафа при этом составит от 200 до 300 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал