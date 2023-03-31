Канализационные стоки затопили дворы Куйбышевского района Самары из-за аварии на коллекторе

Дурно пахнущая вода залила дворы и подъезды домов / Фото: vk.com/areasmr1

В четверг, 30 марта 2023 года, в Куйбышевском районе Самары произошла коммунальная авария. Из-за этого дворы и подъезды домов по Пугачевскому тракту и Ново-Молодежному переулку оказались залиты канализационными стоками.

- Произошло повреждение канализационного коллектора диаметром 1000 мм. Он находится в районе Красного Кряжка, вблизи канализационно-насосной станции № 10. Производству работ по устранению повреждения препятствовала невозможность отключения КНС. Сейчас решение найдено, - сообщил на своей странице в соцсети глава Куйбышевского района Алексей Коробков.

Коммунальщики уже проводят необходимый ремонт / Фото: Алексей Коробков

Ремонт проведут без остановки станции. Уже подготовлен котлован глубиной 7,5 метров для установки нового коллектора. На месте трудятся сотрудники «РКС-Самара». Как отметил Алексей Коробков, работы по устранению аварии будут вестись в круглосуточном режиме. Сейчас все стоки уходят в сеть канализации. В местах скопления воды работают бойлеры.

Прокуратура Куйбышевского района Самары начала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство проконтролирует работы по устранению аварии и оценит действия сотрудников коммунальной организации.

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