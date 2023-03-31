Новым главным тренером БК «Самара» стал хорватский специалист Дражен Анзулович

Дражен Анзулович будет тренировать команду вместо Сергея Базаревича / Фото: БК "Самара"

В баскетбольном клубе «Самара» сменился главный тренер. Вместо Сергея Базаревича наставником команды стал известный хорватский специалист Дражен Анзулович.

Ранее Дражен Анзулович работал в Хорватии, Бельгии, Литве, Польше, Китае. Вместе со своими командами он трижды выигрывал чемпионат Хорватии, побеждал в чемпионате Бельгии. Специалиста четыре раза признавали лучшим тренером родной страны. Кроме того, он имеет опыт работы с национальной сборной. Уже несколько лет Дражен Анзулович работает в России. В 2007-2008 годах он тренировал пермский «Урал-Грейт», а последние четыре сезона возглавлял красноярский «Енисей».

Напомним, до недавнего времени главным тренером БК «Самара» был Сергей Базаревич. Он возглавлял команду один год - дебютный в Единой лиге ВТБ. В плей-офф самарцам выйти не удалось. Контракт со специалистом расторгли по соглашению сторон.

— Все судят по результату. Нет результата, на который мы рассчитывали. Мы не попали а плей-офф — значит, сезон для нас не получился. У меня по объективным причинам не получилось сыграть в то, что я всегда играл как тренер, — приводит пресс-служба клуба слова Сергея Базаревича.

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