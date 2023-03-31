Дмитрий Азаров обсудил с родителями самарских выпускников предстоящие экзамены 2023 года

Глава региона отметил, что в преддверии экзаменов особенно важно поддержать детей. Фото: Андрей Савельев

В самарской школе № 13 губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание областного родительского собрания. В первую очередь речь шла об актуальных вопросах о предстоящих выпускных экзаменах. В онлайне к обсуждению присоединились около 40 тысяч родителей из всех 37 муниципалитетов региона.

В 2023 году в Самарской области ГИА пройдут 13,2 тысяч человек. Досрочное проведение экзаменов возможно с 20 марта до 19 апреля. Основной период будет идти с 26 мая по 1 июля. Экзамены в формате ОГЭ будут сдавать почти 33 тысячи девятиклассников.

В этом году будут открыты 133 пункта проведения экзаменов, в них будут работать почти 8 тысяч педагогов. Глава региона отметил, что в преддверии экзаменов особенно важно окружить ребенка заботой и вниманием, поддержать его и объяснить, что ЕГЭ – это не оценка человека и не приговор.

— Поддерживающая атмосфера важна любому человеку, и тем более подростку на пороге испытаний, которые на данный период жизни для него являются серьезными. Правильный психологический настрой ребенка, его уверенность в своих силах – это уже половина победы. И здесь велика роль семьи, — сказал Дмитрий Азаров.

Как и в прошлые годы для открытости процедуры, во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку и математике. Популярностью среди выпускников Самарской области в 2023 году пользуются обществознание (40,6%), физика (24,5%), информатика и ИКТ (17,2%).

По словам губернатора, качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях. Регион занимает пятое место в России по общему уровню образования, и второе по уровню функциональной грамотности. Фиксируется также рост трудоустройства выпускников СПО: сейчас он достиг 85%, это выше целевого показателя по стране (75%).

— Регион заинтересован в том, чтобы выпускники выбирали самарские вузы и связывали судьбу с Самарской областью. Наша область – один из ведущих индустриальных, промышленных, аграрных центров, с мощным экономическим и социальным потенциалом, — отметил Дмитрий Азаров.

На сайте «Абитуриент 2023», созданном советом ректоров совместно с правительством Самарской области, можно посмотреть информацию о приемной кампании и правилах поступления в вузы региона.

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