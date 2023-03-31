Дмитрий Богданов посетил кондитерскую фабрику «Услада» и завод «Энерготехмаш» в Жигулевске

«Услада» уже 25 лет стабильно работает на российском и зарубежном рынках. Фото: министерство экономического развития СО

В четверг, 30 марта, министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов посетил кондитерскую фабрику «Услада» и завод по производству алюминиевого профиля «Энерготехмаш» в Жигулевске. Участие в выезде также приняли инвесторы и представители региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

– Мы традиционно посещаем предприятия региона, общаемся с руководством. Сегодня посетили предприятия, которые являются брендом Жигулевска. Команда областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым и администрация города, конечно, всесторонне будет поддерживать эти проекты и в целом проекты регионального бизнеса, – поделился Дмитрий Богданов.

Оба предприятия являются брендом Жигулевска. «Услада» работает уже 25 лет. Продукция фабрики отправляется в 11 стран: Армению, Абхазию, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Монголию, Беларусь и Китай.

Министр также оценил высокие темпы обновления завода «Энерготехмаш». В 2019 году, когда предприятие перешло под управление холдинга «Акрон», началась масштабная модернизация его производственных мощностей. Сегодня на заводе развивается алюминиевое, прессовое, инструментальное и полимерное производство. Здесь трудятся 500 человек, а в ближайшие два года штат планируют увеличить еще на 90 сотрудников. И это – не единственные планы предприятия.

– В планах предприятия – в ближайшие 1,5-2 года увеличить производственные мощности в два раза – до 2,5 тысяч тонн алюминиевого профиля в год. Для этого мы поставим два дополнительных пресса, – рассказал директор завода «Энерготехмаш» Григорий Дорохин.