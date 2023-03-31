Флаги России и Беларуси появятся на телебашне в Самаре 2 апреля 2023 года

Телебашня окрасится в цвета флагов России и Беларуси с наступлением сумерек

В воскресенье, 2 апреля 2023 года, телебашня в Самаре засияет новыми красками. На ней включат специальную тематическую подсветку в честь Дня единения народов Беларуси и России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Самарская телебашня, которая расположена на улице Советской Армии, 205, окрасится цветами флагов двух стран. Подсветку включат с наступлением сумерек. Работать она будет до 23:00.

Напомним, День единения народов Беларуси и России утвердили в 1990-х годах. Этот праздник олицетворяет стремление братских народов к дальнейшему взаимодействию и сохранению общего духовного единства. Кроме Самары, тематические подсветки включат на телебашнях еще 25 городов.

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