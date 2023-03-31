В Самаре директор мебельного магазина украл у покупателей 8,5 млн рублей

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор мебельного магазина окажется в колонии за мошенничество. Он обманул покупателей на 8,5 миллионов рублей.

По информации прокуратуры Самарской области, директор организации работал в торговом центре «Интермебель» с 2019 по 2021 год. Подозреваемый принимал заказы от граждан, но не исполнял обязательства договоров. В результате 33 местных жителя стали жертвами мошенника и потеряли крупную сумму денег.

Судья вынес приговор злоумышленнику. Мужчине назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в свою законную силу.

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