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НовостиПроисшествия31 марта 2023 11:36

В Самаре председатель ТСЖ забрал деньги жильцов при помощи поддельных квитанций

Без средств остались не только жители, но и ресурсоснабжающая организация
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители двух домов потеряли деньги из-за недобросовестного председателя ТСЖ. Он собрал средства при помощи поддельных квитанций. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

В центре скандала оказался председатель ТСЖ «Тихая Гавань-1». Зная, что АО «Энергосбытплюс» перешла на прямые договоры с населением, он выставил жильцам домов №11 и №11а по улице Лесная поддельные квитанции с мая 2021 года по январь 2022 года. Самарцы перечислили на счет ТСЖ 173 тысячи рублей, которые председатель забрал себе. Помимо жильцов, от действий обвиняемого пострадала ресурсоснабжающая организация.

– Получив от жителей 542 тысяч рублей, он израсходовал их на цели, не связанные с оплатой теплоресурса, чем причинил АО «Энергосбытплюс» ущерб на вышеуказанную сумму, – рассказали в региональной прокуратуре.

В отношении председателя возбудили уголовные дела по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба без цели хищения) и статье 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). В ближайшее время он предстанет перед судом.

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