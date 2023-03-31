В Самаре будут судить пожилого водителя, сбившего ребенка на ул. Уральской

Мужчина не убедился в отсутствии пешеходов перед остановившимся попутным транспортом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилого водителя автомобиля Hyundai Creta ждет уголовное наказание за ДТП, в котором он сбил 11-летнего мальчика. Прокуратура Самары уже направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

— В результате аварии ребенок поручил повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, днем 5 мая 2022 года на ул. Уральской мужчина не убедился в отсутствии пешеходов перед остановившимся попутным транспортом и выехал «на встречку». В данной ситуации этот маневр был запрещен и привел к трагическим последствиям.

На пешеходном переходе водитель наехал на ребенка, переходившего дорогу. Суд может назначить 65-летнему мужчине наказание в виде лишения свободы до двух лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.