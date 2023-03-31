АВТОВАЗ досрочно уйдет в корпоративный отпуск из-за проблем с поставками деталей

Сотрудников автоконцерна отправят в отпуск на три недели с 29 мая 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинский АВТОВАЗ отправит сотрудников в досрочный корпоративный отпуск. Он начнется не с 24 июля, как было запланировано ранее, а с 29 мая и продлится до 19 июня 2023 года. Информацию от администрации предприятия распространил профсоюз.

Перенос срока корпоративного отпуска связан с нехваткой деталей. В компании отмечают, что некоторые поставщики не выполнили свои обязательства.

- В марте 2023 года ряд поставщиков комплектующих, по которым пока нет замены, уведомили АВТОВАЗ о прекращении поставок. Они нарушили имевшиеся договоренности на сохранение поставок в этом году. В силу этого безостановочное производство автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая, - говорится в сообщении.

По словам представителей автогиганта, потребуется ввести режим простоя для всех линий с оплатой двух третей от оклада. Чтобы не допустить снижение дохода сотрудников, руководство предприятия решило перенести единый корпоративный отпуск. Это позволит выиграть время и заменить поставщиков комплектующих.

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