Хинштейн опроверг слухи о планах размещения гостиницы в сгоревшем доме Челышева в Самаре

В Самаре проходит встреча с жильцами сгоревшего дома Челышева
Фото: Евгений ЕГОРОВ
Слухи о том, что в сгоревшем недавно доме Челышева в Самаре может быть размещена гостиница или офисный центр, не имеют под собой почвы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн на встрече с жителями дома 31 марта 2023 года.
- Я даже представить себе не могу инвестора на такой крупный и сложный объект. Именно по этой причине по Самаре стоит масса зданий, которые некому отреставрировать. Приходится искать ходы, чтобы завести федеральные структуры для реконструкции таких зданий. Не с экономическими целями, а с иными мотивами, - заявил депутат.
При этом парламентарий заверил жильцов, что даже если бы такой гипотетический инвестор нашелся, в планах властных структур нет вариантов отобрать дом у собственников и кому-либо передавать.
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