В Самарской области три ритуальщика напали на конкурента и украли его вещи

Злоумышленникам грозит уголовный срок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Тольятти Самарской области три злоумышленника предстанут перед судом. Работники ритуального агентства напали на конкурента.
По информации прокуратуры Самарской области, в январе прошлого года трое подозреваемых пришли на территорию кладбища села Н. Санчелеево в Ставропольском районе. Мужчины напали на сотрудника конкурентного ритуального агентства. Подозреваемые угрожали потерпевшему пистолетом и украли его имущество – видеорегистратор и перцовый баллончик.
Злоумышленников задержали. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
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