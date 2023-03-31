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НовостиПроисшествия31 марта 2023 11:54

В Самарской области три ритуальщика напали на конкурента и украли его вещи

Мужчины предстанут перед судом
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленникам грозит уголовный срок

Злоумышленникам грозит уголовный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области три злоумышленника предстанут перед судом. Работники ритуального агентства напали на конкурента.

По информации прокуратуры Самарской области, в январе прошлого года трое подозреваемых пришли на территорию кладбища села Н. Санчелеево в Ставропольском районе. Мужчины напали на сотрудника конкурентного ритуального агентства. Подозреваемые угрожали потерпевшему пистолетом и украли его имущество – видеорегистратор и перцовый баллончик.

Злоумышленников задержали. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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