Глава СК России разберется в ситуации со строительством крематория в Самарской области

Крематорий планируют построить у села Кривое Озеро, но жители выступают против Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту строительства крематория в Самарской области. Соответствующие меры были приняты после многочисленных комментариев от жителей, которые появились в аккаунте приемной председателя в соцсети «Вконтакте». Информацию сообщили в пресс-службе следственного комитета.

– Сельчане опасаются, что деятельность крематория и кладбища негативно повлияет на их здоровье и окружающую среду. Они отмечают, что село находится в пойме реки Сок, а водоносный горизонт находится близко к поверхности грунта, что приводит к ежегодным паводкам, – пояснили в СК РФ.

Напомним, разбирательства вокруг строительства крематория не утихают несколько лет. Под строительство был выделен участок около села Кривое Озеро, но жители выступили против.

Недавно стало известно, что в ситуацию вмешался региональный следственный комитет. В настоящий момент проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях сотрудников администрации преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) при принятии решения о строительстве крематория. Ее ход и результаты теперь находятся на контроле Александра Бастрыкина.

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