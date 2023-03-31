Названы ориентировочные сроки восстановления сгоревшего дома Челышева в Самаре

Пожар 22 марта 2023 года прошелся по третьему этажу и крыше дома Челышева на ул. Красноармейской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минимальный срок восстановления дома Челышева на улице Красноармейской в Самаре - 2 года. Такие сроки назвал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн на встрече с жильцами дома в пятницу, 31 марта 2023 года.

При этом во многом реальные сроки восстановления зависят от того, какие виды работ потребуются. Нужна ли будет дому после пожара реконструкция либо капитальный ремонт - выявит экспертиза, которая будет проведена в ближайшее время.

Если потребуется реконструкция с заменой конструктивных элементов - до вселения жильцов в свои площади пройдет более долгое время. В случае реконструкции, возможно, какие-то квартиры или комнаты станут меньше размером или вообще исчезнут.

- Мы все надеется, что обойдется капремонтом, но вопрос безопасности важнее наших надежд. В опасное жилье никого не вселят, - заявил Хинштейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посмотрел на дым и пошел спать: жильцы рассказали, как спасались от крупного пожара в доме Челышева в Самаре

Жильцы дома Челышева в Самаре рассказали, как спасались от страшного пожара (подробности)

«Неудачно заварили «Доширак»»: названы предварительные причины крупного пожара в доме Челышева в Самаре

Названы предварительные причины крупного пожара в доме Челышева в Самаре 22 марта (подробности)

Тоска и сорванная крыша: последствия пожара в доме Челышева в Самаре в 10 фотографиях

Появились фото последствий пожара в доме Челышева в Самаре 22 марта 2023 (подробности)

Хинштейн опроверг слухи о планах размещения гостиницы в сгоревшем доме Челышева в Самаре

Об этом депутат Госдумы заявил на встрече с жильцами дома (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал