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НовостиОбщество31 марта 2023 12:22

В Самаре ведется строительство жилого комплекса на территории бывшего завода имени Масленникова

До 2027 года построят три дома высотой до 32 этажей
Елена ВИДНАЯ
Строительство первой очереди уже началось. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Строительство первой очереди уже началось. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

В Самаре началась застройка территории бывшего завода имени Масленникова. Сейчас ведется строительство первой очереди ЖК «Green River» До 2027 года планируется построить три дома высотой до 32 этажей. Еще пять домов будут возведены в течение ближайших 10 лет.

В новом комплексе зоны благоустройства займут порядка 80% общей площади: здесь разобьют парк-реку протяженностью 1,6 га. С центрального бульвара, который пройдет через весь жилой комплекс к улице Мусорского, откроется вид на Софийский собор. Вдоль новой очереди городской набережной обустроят променад.

Финансирование строительства ведет Сбер, заключивший соответствующее соглашение с девелопером проекта компанией «Древо».

– Мы всегда рады быть частью новых проектов в Самаре, активно поддерживаем жилое строительство в Самарской области и финансируем своих партнеров, к числу которых относится и ДК «Древо», - сообщила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Анастасия Сурнина.