Запуск третьего агрегата карбамида не окажет негативного влияния на окружающую среду / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот представил статус-отчет по строительству третьего агрегата карбамида. Мероприятие прошло с участием представителей органов власти города и региона, общественных организаций, экодвижений и активистов.

Представители предприятия рассказали, как будет работать агрегат и какое воздействие новое производство будет оказывать на окружающую среду. Так, планируется значительно снизить объемы выбросов углекислого газа в атмосферу — для этого его будут использовать в качестве сырья для изготовления карбамида. Кроме того, будут запущены две новые газоулавливающие установки со степенью очистки до 94%. Это позволит снизить объем выбросов более чем на 405 тонн ежегодно.

Также агрегат оснастили оборудованием, которое позволит проводить очистку образующегося конденсата. В дальнейшем его будут использовать повторно в качестве котловой воды. Таким образом, водопотребление и водоотведение на новом объекте сократится до 400 тысяч кубометров год.

— Мы применяем систему экологического и социального менеджмента, основанную на международных стандартах. Для ее внедрения были разработаны программы мониторинга состояния почвы, качества воздуха и воды. Эта система продолжит функционировать и после завершения строительства — в эксплуатационной фазе проекта, — рассказал руководитель проекта ПАО «ТОАЗ» Александр Постнов.

В компании отмечают, что проект прошел государственную экологическую экспертизу. Многочисленные исследования подтвердили, что запуск третьего агрегата карбамида не окажет негативного влияния на окружающую среду. Кроме того, новое производство будет безопасно для здоровья сотрудников.

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