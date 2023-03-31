Дополнительные автобусы и трамваи пустят после футбольного матча в Самаре 2 апреля

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 2 апреля, в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Оренбург». После него для болельщиков подадут дополнительный общественный транспорт.

По окончанию матча трамваи № 11 и № 12 будут ожидать пассажиров на конечной остановке «Самара Арена». Также к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы автобусы № 1, № 67, № 34 и № 41, которые последуют в сторону проспекта Кирова.

Помимо этого, на остановке «Улица Дальняя» будут дополнительные автобусы маршрутов № 1, № 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона «Крутые Ключи».

В администрации отметили, что перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

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