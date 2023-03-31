Целый ряд домов останется без холодной воды в Самаре с 4 по 6 апреля 2023

Информация об отключениях является предварительной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 4, 5 и 6 апреля холодную воду отключат на 11 улицах города, там запланированы ремонтно-профилактические работы. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

Так, 4 апреля для устранения утечки из колодца с 10:00 до 21:00 без воды останутся жители ул. Стара Загора, 118А, а с 22:00 до 04:00 следующего дня ул. Ново-Садовой, 317А, 321. Водоснабжение отключат 5 апреля с 09:00 до 17:00 на пр. Карла Маркса, 30А и ул. Чернореченской, 62.

В четверг, 6 апреля, холодной воды не будет с 9:00 до 17:00 на ул. Парадной 4, 6, 8а/1, 8, 7, 5, 3, 1. В этот же день вода будет отсутствовать с 10:00 до 14:00 на ул. Гагарина, 79, 81, 83, 83А, 85, 85А, 87, 89, 91, 93, 95, 97, в частном секторе по Черновской магистрали, 43, 45, 47, 49, 51, 59, 61, 65, 69, 75, пер. Монтажников, 13, 15, 17, 19 и пер. Водников, 14, 16, 18, 20, 22.

Также 6 апреля с 22:00 до 06:00 следующего дня воду отключат на ул. Воронежской, 13, 11А, 11, 9, 7, ул. Победы, 100, 102, 100А. Информация является предварительной. Жителей просят при необходимости заранее сделать запас воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.