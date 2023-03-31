Горевший дом Челышева в Самаре закроют временной крышей

Крыша старинного здания пострадала во время пожара 22 марта 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В доме Челышева на улице Красноармейской в Самаре будет произведен срочный ремонт кровли. Большая часть крыши в этом доме сгорела в пожаре в марте 2023 года.

Договор между управлением госохраны объектов культурного наследия и подрядчиком будет заключен 4 апреля. В течение лета, до наступления холодов в доме должна быть отремонтирована крыша и система отопления, чтобы в зимний период дом не вымерзал. Средства на это выделены городской администрацией.

Параллельно ведется обследование состояния здания, по результатам которого будет сделан вывод, требует ли дом капитального ремонта либо глубокой реконструкции.

По мнению депутата Госдумы Александра Хинштейна, восстановление здания займет минимум 2 года. Об этом он заявил на встрече с жильцами дома 31 марта 2023 года.

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