Число фишинговых атак выросло в 4 раза

Мошенники действуют очень изощренно. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Доля фишинга (поддельных ссылок, фейковых ресурсов и спама с угрозами безопасности пользовательских устройств) выросла в 4 раза в 1 квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года и достигла 15%, оценивает ситуацию банк ВТБ. Сейчас уже каждая десятая атака проводится с использованием фишинга. В последнее время мошенники стали создавать поддельные инвестиционные приложения на смартфонах с операционной системой iOS.

На фоне возрастающего числа жалоб на фишинговые ресурсы ВТБ совместно с НСФР и другими участниками финансового рынка предложили внести на рассмотрение Госдумы проект соответствующего федерального закона. Документ предлагает урегулировать порядок взаимодействия ведомств, организаций, Центрального банка РФ, физлиц при выявлении таких ресурсов через единую систему для их блокировки.

- Мошеннические атаки с использованием фишинга представляют большую угрозу для населения и компаний. Чтобы бороться с ними, нужен механизм, который создаст условия для предотвращения обмана и хищений. Сегодня система антифишинга уже успешно работает: к октябрю прошлого года с ее помощью удалось выявить более 40 тысяч мошеннических ресурсов. Законопроект предусматривает, что сообщить о фишинговом ресурсе напрямую в Минцифры сможет любой житель страны, а также организации и ведомства. В конечном итоге может в разы ускорить процесс сбора данных и блокировки опасных ресурсов, то есть расширить возможности для защиты средств от хищений», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов.

Возможно, в борьбе с созданием фишинговых сайтов эффективным инструментом может стать обязательная регистрация доменного имени через федеральную ГИС «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА). Сейчас нет законодательных норм, обязывающих делать это. В настоящий момент такой пункт не предусмотрен законопроектом.