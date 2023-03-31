В Самарской области рабочий разбудил спящего коллегу, облил горючим и поджег

Поджигатель-убийца может надолго попасть за решетку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области скоро предстанет перед судом бывший рабочий одной из автодорожных организаций. Его обвиняют в жестоком убийстве коллеги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все случилось в апреле 2021 года на 10 км трассы Борское — Таволжанка в Борском районе. Там велись строительные работы, для чего был организован полевой стан. В один из дней обвиняемый, находясь в строительном вагончике, разбудил спящего коллегу, облил его горючей жидкостью и поджег. Что стало причиной такого поступка, неизвестно.

Мужчина получил сильные ожоги. Его госпитализировали в больницу. Медики в течение полугода боролись за жизнь пострадавшего, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в Самарский областной суд. Мужчине может грозить от 8 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

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