Фестиваль «Театральная весна Островского» к 200-летию драматурга пройдет в Самаре

К культурному событию присоединятся многие театры региона.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В субботу, 1 апреля, в Самаре откроется фестиваль «Театральная весна Островского», посвященный 200-летию драматурга. В театрах покажут спектакли, поставленные по его произведениям.
Уже завтра в театре «Камерная сцена» состоится спектакль «Горячее сердце». Фестиваль будет идти почти весь апрель и завершится 27 числа постановкой драмтеатра «Колесо» постановкой «Блажь».
К культурному событию присоединятся многие театры региона. В их числе СамАрт, Самарская площадь, Камерная сцена, Мастерская, Колесо и другие. «Русский Шекспир», как принято называть Островского, является автором более 50 пьес. В репертуаре всех театров Самарской области есть шедевры драматурга.
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