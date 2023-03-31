АВТОВАЗ намерен импортозаместить детали, с поставками которых возникли проблемы

Предприятие подтвердило планы по выпуску более 400 тысяч автомобилей в 2023 году Фото: правительство Самарской области

АВТОВАЗ намерен полностью импортозаместить детали, с поставками которых возникли проблемы. Он планирует решить этот вопрос уже в июне. Об этом в пятницу, 31 марта 2023 года, сообщила пресс-служба предприятия.

- Во время корпоративного отпуска АВТОВАЗ завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран. Сейчас эти компоненты проходят испытания, - говорится в сообщении автогиганта.

За время корпоративного отпуска, который в этом году стартует досрочно, предприятие планирует сформировать дополнительные запасы компонентов. Это позволит обеспечить стабильную работу конвейеров в течение второго полугодия 2023-го.

По словам президента завода Максима Соколова, три недели отпуска не повлияют на доступность авто в дилерских центрах. Глава предприятия подтвердил планы по выпуску в 2023 году более 400 тысяч автомобилей. Не отменяются и планы по запуску производства LADA на бывшем заводе «Ниссан» в Санкт-Петербурге. Выпуск авто там намерены начать уже в мае-июне 2023 года.

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