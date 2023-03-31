Владельцы iPhone чаще выбирают эксклюзивные тарифные предложения

У всех владельцев телефонов - свои привычки. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Была проанализирована активность клиентов, подключивших тариф с индивидуальным наполнением, позволяющий не использовать готовый пакет, а настроить необходимое наполнение с точностью до минуты, смс и гигабайта. Такой тариф-конструктор поклонники iOS выбирают чаще. Калькулятором тарифа пользуется 33,7% всех владельцев iPhone, а среди пользователей смартфонов с операционной системой Android таких менее четверти, сообщает оператор связи Yota.

Большинство владельцев iPhone, выбрав наполнение один раз, на этом останавливаются. А 34% пользователей Android за последние полгода корректировали количество минут, Гб или смс в пакете. Также пользователи Android активно подключали к своему тарифу дополнительные опции – безлимитный интернет на соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы и другие категории приложений.

- Такое потребительское поведение в целом соответствует подходу разработчиков операционных систем. iOS традиционно ориентирована на стандартизированные решения. Пользователи могут скачивать приложения только из AppStore, а у владельцев Android больше магазинов приложений, в том числе российских, они могут персонализировать функционал смартфона. И в целом разнообразие устройств, работающих на Android, позволяет более гибко подходить к выбору, - отмечает руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Чаще других меняют условия тарифа молодые люди от 14 до 25 лет: они самые активные пользователи онлайн-сервисов, и каждый пятый регулярно корректировал количество минут и гигабайтов. У людей старшего поколения привычки меняются редко, и им проще прогнозировать свои потребности.