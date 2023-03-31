В дептрансе прокомментировали избиение кондуктора автобуса № 41 в Самаре

По факту конфликта в общественном транспорте проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте транспорта Самары прокомментировали конфликт в автобусе № 41. Во вторник, 28 марта 2023 года, один из пассажиров избил там кондуктора, который якобы плохо обошелся с девочкой-подростком, не заплатившей за проезд.

— По данным перевозчика, кондуктор попросил оплатить проезд от вновь вошедших пассажиров. Однако его проигнорировали и осмеяли. Возникла словесная перепалка. Кондуктора начали снимать на видео. Он отмахнулся от смартфона, слегка задев снимающую видео девушку. Один из пассажиров вмешался и избил кондуктора, — сообщили в дептрансе.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося начата служебная проверка. Кондуктора временно отстранили от работы. Насколько известно, он подал заявление в полицию. К слову, на предприятии сотрудника характеризуют только с положительной стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уверяет, что вступился за девушку и ребенка: самарец жестоко избил кондуктора автобуса

В Самаре пассажир жестоко избил кондуктора автобуса 28 марта 2023 (подробности)

В Самаре пьяный пассажир подрался с кондуктором трамвая №22

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал