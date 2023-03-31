Адвокат самарского депутата «с лапшой на ушах» заявил о намерении обратиться в Комитет по правам человека ООН

Новокуйбышевский городской суд региона назначил Абдалкину штраф в размере 150 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвокат депутата-коммуниста Губдумы Михаила Абдалкина заявил о намерении обратиться в Комитет по правам человека ООН в случае проигрыша в российских судах по «делу о лапше». Об этом он рассказал «КП-Самара».

— Мы будем обращаться вплоть до Верховного суда РФ. Также посмотрим, насколько возможно по такому поводу обращаться в международные органы, а именно в Комитет ООН по правам человека, — сказал адвокат Абдалкина.

Напомним, скандал вокруг депутата разгорелся после его фото с лапшой на ушах на фоне послания президента РФ. 21 февраля 2023 года народный избранник опубликовал видео, на котором он слушает послание Владимира Путина с лапшой на ушах.

Новокуйбышевский городской суд региона признал Абдалкина виновным в дискредитации Вооруженных сил России и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей. Сторона защиты решила обжаловать решение суда, так как посчитала его незаконным и необоснованным.

Как отметил адвокат депутата в разговоре с «КП-Самара», Абдалкин полон решимости по крайней мере использовать все возможности для обжалования в РФ, если Самарский областной суд с защитой не согласится. Ранее депутата осудили и коллеги, назвав такое поведение недопустимым. Кроме того, Михаилу Абдалкину объявили публичное порицание и предложили исключить его из рядов КПРФ.

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