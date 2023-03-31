Российский банк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и участвующих в СВО

Появилась новая мера поддержки наших ребят. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

В Самарской области, как и по всей России, действуют разнообразные меры поддержки военнослужащих и участников СВО. Еще одной мерой стала отмена комиссии Сбера за переводы для этой категории граждан. Для клиентов, получающих зачисления на карту банка, на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счету. Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах. Перевести деньги без комиссии можно клиентам всех банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов. Функция переводов без комиссии для клиентов-участников СВО подключена банком автоматически – в мобильном приложении банка в разделе «Профиль - У вас подключено» появится опция «Переводы без комиссии».

Ранее для поддержки клиентов-участников СВО банк уже отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР Сбербанка. Кроме того, такие клиенты могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты — для этого необходимо обратиться в контактный центр банка. Также доступна возможность проводить банковские операции через смс с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.