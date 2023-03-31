Появился рейтинг самых популярных легковых автомобилей с пробегом

Спрос на автомобили б/у растет. Фото: https://ru.freepik.com/author/standret

Чаще всего юридические лица и индивидуальные предприниматели покупают BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota и Hyundai. Розничные клиенты отдают предпочтение Kia, Hyundai, Lada, Volkswagen и Toyota. Об этом свидетельствует статистика ВТБ и ВТБ Лизинг по итогам первого квартала 2023 года.

По итогам января-марта средний возраст профинансированной техники составляет 2,9 лет, а средний пробег на момент заключения сделки – 44 233 километра.

Средний возраст автомобилей с пробегом, которые приобретали физические лица в первом квартале 2023 года, составил 7,2 года. Наибольшим спросом пользовались машины марки Kia: на них в январе-марте банк выдавал примерно каждый седьмой автокредит во вторичном сегменте. Вторым по популярности стала Hyundai, с которым физические лица провели около 11% сделок. На третьем месте – Lada с долей в выдачах порядка 9%. Замыкают пятерку Volkswagen (7,3%) и Toyota (6,2%).

- Сейчас на один новый проданный автомобиль в самом массовом, легковом сегменте приходится восемь бывших в эксплуатации. В текущем году этот тренд продолжился, в том числе в корпоративных продажах. Так, за первый квартал 2023 года в нашем портфеле доля б/у авто в легковом сегменте составила 10% против 2% за аналогичный период прошлого года, – комментирует директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артем Киселев.