Начальника самарского отдела по наркоконтролю задержали в Ивановской области с 1 кг наркотика

Сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ивановской области поймали двух жителей Самарской области с килограммом наркотика в автомобиле. Один из задержанных отказался начальником самарского отделения по контролю за оборотом наркотиков, а другой – бывшим сотрудником ППС. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— По предварительным данным, полицейские организовали интернет-магазин по продаже наркотиков, — написал народный избранник в своем телеграм-канале.

В ситуации разбиралась «КП-Самара». По версии следствия, 29 марта сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов и при осмотре салона обнаружили пакет с наркотиком общей массой более одного килограмма, что является крупным размером.

Следователи из Ивановской области возбудили уголовное дело. Официально подтверждено, что подозреваемые хранили наркотик для его дальнейшего незаконного сбыта бесконтактным способом неопределенному кругу лиц.

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