В Самаре к проходке готовят тоннелепроходческий комплекс для строительства станции метро

Проходка будет осуществится на протяженности равной 1570 метрам. Фото: администрация Самары

На этой неделе в Самаре на улице Галактионовской завершили монтаж тоннелепроходческого комплекса. Сейчас его готовят к проходке, сообщили в городской администрации.

После получения разрешения на работы в Ростехнадзор будет направлено извещение о начале строительства. Параллельно подрядчик должен зарегистрировать особо опасный производственный объект. Проходка будет осуществится из исторической части города в направлении станции «Алабинская» на протяженности равной 1570 метрам.

Сейчас в зоне метростроя на улице Галактионовской идет монтаж башенного крана грузоподъемностью 20 тонн. Уже собрана 40-метровая стрела, которую предстоит навесить на кран. В итоге общая длина стрелы составит 60 метров.

А в районе улиц Полевой и Ново-Садовой конструктив и крепления котлована готовы, идет бурение. В будущем на территории разместится высокотоннажный автокран, который вновь доставят из Москвы к середине апреля.

Помимо этого, заказчик и подрядчик к 4 апреля должны подготовить графики для последовательности выноса коммуникаций в районе перекрестка улиц Галактионовской и Вилоновской.

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