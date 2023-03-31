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НовостиОбщество31 марта 2023 17:19

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Самарской области 1 апреля

Порывы ветра будут достигать 15 м/с
Ирина СИНЕГУБОВА
Жителям рекомендуется ограничить выход из зданий.

Жителям рекомендуется ограничить выход из зданий.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 1 апреля, днем в Самарской области ожидается усиление ветра. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

— Местами по региону порывы южного и юго-западного ветра будут достигать 15 м/с. Жителям рекомендуется ограничить выход из зданий, а если ветер застал на улице, спрятаться в подъездах или подземных переходах, — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями, а также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. При возникновении ЧС необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного – «101».

Водителям следует быть внимательными на дорогах и парковать свои автомобили вдали от деревьев во избежание неблагоприятных последствий .

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