Темпы распространения ВИЧ-инфекции снизились почти на 30% в Самарской области

Также значительно снизилось выявление инфекции у детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за последние 5 лет почти на 30% снизились темпы распространения ВИЧ-инфекции, а эпидситуация – стабильная. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Так, первичная заболеваемость ВИЧ стала меньше на 28,8%. За период 2018-2022 год в регионе было обследовано 970 128 человек. Также значительно снизилось выявление инфекции у детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей.

Есть и другие положительные тенденции. Например, вырос охват пациентов диспансерным наблюдением и лечением АРВТ, увеличилась продолжительность жизни людей с ВИЧ. В Самарской области реализуются все меры профилактики распространения, лечения и улучшения качества жизни людей с ВИЧ.

Более 84% инфицированных получают антиретровирусную терапию. Борьба с распространением ВИЧ-инфекции затрагивает в первую очередь раннюю выявляемость через широкое тестирование населения. А основным направлением работы является профилактика.

По словам главного специалиста по ВИЧ-инфекции минздрава Самарской области Оксаны Черновой, для профилактики ВИЧ, гепатитов В и С проводится широкое информирование и вовлечение общественности, которое должно выработать понимание ответственности как за свое здоровье, так и за здоровье будущего поколения.

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