Трассу М-5 «Урал» временно перекроют около Зеленовки в Самарской области с 5 по 10 апреля

В период проведения работ рекомендуется заранее планировать время поездки. Фото: минтранс Самарской области

С 5 по 10 апреля 2023 года в Самарской области будут кратковременно перекрывать трассу М-5 «Урал» около села Зеленовка. Водителей предупредили о предстоящих неудобствах в региональном минтрансе.

— В связи с краткосрочными дорожными работами вводится полное ограничение движения для транспортных средств в ночное время с 1:00 до 3:00 на участке км 983 + 000 – км 984 + 000, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводятся в часы минимальной транспортной нагрузки, и водителей просят отнестись с пониманием. В период проведения работ рекомендуется заранее планировать время поездки.

В случае острой необходимости объехать участок работ можно будет через мкр. Поволжский, Комсомольского района Тольятти. Однако проезд будет разрешен только легковому транспорту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал