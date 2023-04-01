Полицейский из отдела наркоконтроля и бывший ППСник из Самары задержаны за перевозку наркотиков

Один из задержанных под Иваново был ранее сотрудником ППС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший и нынешний сотрудники полиции из Самары были задержаны под Иваново. При осмотре их автомобиля был обнаружен килограмм наркотического вещества.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале раскрыл личности задержанных. Один из них возглавляет отдел по контролю за оборотом наркотиков в самарском МВД. Другой несколько лет назад являлся рядовым сотрудником ППС.

- По предварительным данным, полицейские организовали интернет-магазин по торговле наркотиками. Кто на что учился, - прокомментировал задержание Александр Хинштейн.

«КП-Самара» разбиралась в ситуации и выясняла информацию о личностях задержанных. Так, бывший сотрудник ППС пробовал себя и в бизнесе, пытаясь открыть кальянную.