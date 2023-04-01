Гастарбайтер с поддельными правами ездил по Тольятти на «мерседесе»

Ночное освещение не помешало сотрудникам ДПС разглядеть подделку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ДПС в Тольятти выявили факт управления автомобилем по поддельному водительскому удостоверению. Подозрительный документ был обнаружен во время ночной проверки на КПП «Рубеж» на улице Магистральной.

За рулем автомобиля Mercedes-Benz находился 57-летний гражданин одной из соседних республик, работающий в одной из местных фирм. Странного вида водительское удостоверение было отправлено на экспертизу.

- По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Уличенный в правонарушении гастарбайтер признался, что купил права через интернет. В его отношении возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания, который ему грозит, - до 1 года ограничения свободы, либо лишения свободы, либо принудительных работ.