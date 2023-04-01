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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 9:46

Избивший кондуктора житель Самары оказался рецидивистом

Подробности сообщили в ГУ МВД России по Самарской области
Евгений ЕГОРОВ
Избиение кондуктора произошло в автобусе 41-го маршрута

Избиение кондуктора произошло в автобусе 41-го маршрута

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала жителя Самары, который жестоко избил кондуктора в автобусе 41-го маршрута. Злоумышленник, по его словам, вступился за 13-летнюю девушку и похвастался своим поступком, выложив видео избиения в соцсетях.

Пострадавший кондуктор написал заявление в полицию. Силовики установили личность нападавшего. Им оказался молодой человек, который к своим 27 годам уже был неоднократно судим.

- Сотрудники полиции опросили заявителя, установили и опросили очевидцев происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в салоне автобуса. Отделом дознания отдела полиции Кировского района Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее свой комментарий по ситуации дали в самарском дептрансе.