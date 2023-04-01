В Самаре стартует марафон чистоты со средниками и субботниками

Работы по благоустройству города в Самаре уже стартовали. Фото: администрация Самары

В Самаре в апреле объявлен месячник по благоустройству. В 2023 году он проводится в формате марафона чистоты, что предполагает санитарные мероприятия дважды в неделю.

- Основной объем работ будет распределен на 4 санитарных средника – 5, 12, 19, 26 апреля и 4 субботника – 8, 15, 22, 29 апреля, - сообщили в администрации Самары.

При этом в мэрии отмечают, что фактическое приведение городских территорий в порядок началось уже до официального старта месячника. Перечень основных видов работ, рекомендуемых в рамках марафона, насчитывает 26 пунктов.

- Каждый может внести лепту в чистоту и красоту родного города! Призываем наводить порядок и создавать комфорт вместе! - обратилась администрация Самары к жителям города.