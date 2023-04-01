Электричка от Безенчука до Самары изменит расписание из-за ремонта путей

Электрички из Безенчука в апреле будут менять расписание. Фото: СППК

Ремонт путей на участке Куйбышевской железной дороги от Чапаевска до Томылово повлечет за собой изменение расписания электропоезда Безенчук — Самара. Скорректированый график будет действовать 3, 4, 7, 10, 11 и 14 апреля.

В эти дни электричка за номером 7560 будет отправляться из Безенчука в 17.58, прибывать в Чапаевск в 18.19, где подождет в течение семи минут и продолжит движение в 18.26. На станции Самара поезд окажется в 19.19.

На этом же направлении 1 и 2 апреля не будет ходить скоростной электропоезд «Ласточка», курсирующий от Самары до Сызрани и обратно. По графику «Ласточки» в эти дни проследует «обычная» электричка ЭД4М. На Куйбышевской железной дороге объясняют замену состава производственной необходимостью.