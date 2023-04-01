Тольяттинский «Акрон» одержал в Москве победу над «Родиной»

"Акрон" не проигрывает 10 матчей подряд. Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» одержал в Москве победу над ФК «Родина» со счетом 3:1. Игра проходила в Сокольниках на стадионе академии «Спартака».

Через три дня здесь же, в Москве, «Акрону» проводить матч полуфинала Пути регионов Кубка России с «Динамо». Но главный тренер тольяттинцев Евгений Калешин обошелся в игре с «Родиной» минимальной ротацией, выставив практически основной состав.

Хотя хозяева забили первыми, очень скоро волжане отыгрались. Принадлежащий «Крыльям Советов» 18-летний Салтыков пробил в перекладину, Понсе сыграл на добивании, причем судьи не заметили, что в момент удара Салтыкова венесуэлец был в офсайде. Но второй мяч те же Салтыков и Понсе разыграли уже чисто.

После перерыва «Акрон» уверенно играл по счету, а на 87-й минуте Эльдарушев, несмотря на плотную опеку соперников, пробил под перекладину — 3:1.

Беспроигрышная серия «Акрона» достигла 10 матчей, а всего при Евгении Калешине в 22 матчах команда уступила лишь однажды.