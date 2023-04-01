В Самаре начали ремонтировать дорогу к РЭО на Металлурге

Улица Республиканская - маленькая, но важная. Фото: администрация Самары

В Самаре стартовал ремонт улицы Республиканской. Дорожное покрытие будет обновлено на всем ее протяжении — от улицы Елизарова до проходной металлургического завода.

Несмотря на свою небольшую протяженность (менее километра), улица Республиканская используется для проезда к нескольким важным объектам. Помимо завода, это также стадион «Металлург», медсанчасть номер 5 со стационаром и единственной в городе молочной кухней, РЭО ГИБДД по г. Самаре.

- Там, где наблюдается просадка колодцев, локации также приведут в порядок – люки будут подняты на нужную высотную отметку, чтобы, проезжая по ним, автомобилисты не испытывали неудобств, - рассказали в администрации Самары.

В ближайшее время также будет отремонтирована дорога к РЭО по улице Алма-Атинской от улицы Стара-Загоры.

1 апреля в Самаре уже начат ремонт улицы Береговой и Южного моста.